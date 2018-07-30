Происшествия |

Рижский окружной суд приговорил к лишению свободы мужчину, который на Кандагском мосту, который пролегает через Гаую, показывал свои детородные органы маленьким девочкам, свидетельствует решение суда.Об этом пишет nra.lv.

В марте прошлого года осужденный наблюдал за переходящей мост девочкой и решил продемонстрировать ей свои половые органы.

Между тем в ноябре прошлого года мужчина на том же самом мосту, показал свой половой орган другой девочке, которая проходила мимо.

В решении суда указано, что осужденный является пенсионером и жителем Даугавпилса. У него также есть жена.

Фото: pixabay.com