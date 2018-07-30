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На пожаре в Валдгалской волости продолжается ликвидация тления торфяника, сообщил в интервью передаче Латвийского ТВ "Утренняя панорама" представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис.

В тушении пожара участвуют вертолет Национальных вооруженных сил Латвии и литовский вертолет.

В воскресенье на месте пожара прошел дождь, но недостаточно сильный, чтобы потушить его.

Как сообщалось, пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости возник 17 июня, позднее пламя распространилось на лес.

Полностью ликвидировать горение и тление торфа удастся, по всей вероятности, только осенним дождям, считают пожарные.

В тушении пожара принимает активное участие вертолет НВС.