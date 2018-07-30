Тушение пожара под Талси продолжается (2)
На пожаре в Валдгалской волости продолжается ликвидация тления торфяника, сообщил в интервью передаче Латвийского ТВ "Утренняя панорама" представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис.
В тушении пожара участвуют вертолет Национальных вооруженных сил Латвии и литовский вертолет.
В воскресенье на месте пожара прошел дождь, но недостаточно сильный, чтобы потушить его.
Как сообщалось, пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости возник 17 июня, позднее пламя распространилось на лес.
Полностью ликвидировать горение и тление торфа удастся, по всей вероятности, только осенним дождям, считают пожарные.
В тушении пожара принимает активное участие вертолет НВС.
Jau 13. dienu turpinās meža un purva ugunsgrēka dzēšana Valdgales pagastā. Pašlaik tur turpinās gruzdošo vietu likvidācija. Dzēšanas darbos iesaistīts Nacionālos bruņotos spēku helikopters, kā arī Lietuvas helikopters. pic.twitter.com/0zElJE8cJw— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 30 июля 2018 г.