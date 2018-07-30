Происшествия |

В воскресенье, 29 июля, в Курземе 61-летняя женщина получила серьезные травмы, прыгая на батуте, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

Пострадавшая сделала неудачный кувырок и в итоге получила серьезные повреждения позвонков и грудной клетки.

Также в Курземе 17-летняя девушка работала волонтером на мероприятии. В то время как она убирала металлические конструкции, девушка получила травму ноги.

Между тем в Риге медикам удалось оживить 84-летнюю женщину. Пенсионерка тяжело дышала и потеряла сознание, упав на улице. К пострадавшей подбежали сотрудники муниципальной полиции, которые сделали женщине массаж сердца пока ждали медиков. После на место происшествия прибыли сотрудники СНМП и стали заниматься реанимацией пенсионерки. Медикам удалось возобновить сердцебиение пострадавшей.

В целом за сутки сотрудники СНМП выехали на 1070 вызовов, 243 из которых были связаны с различного вида травмами и несчастными случаями.

Фото: pixabay.com