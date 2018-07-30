Происшествия |

В воскресенье, 29 июля, пропал житель Иманты, 80-летний Вилис Биезайс, сообщает Bezvests.lv .

По словам близких, около 12-13 часов дня пенсионер вышел из своего дома на проспекте Курземес 164, никому не сказав, ни куда направляется, ни когда вернется. Мужчина до сих пор не вернулся домой, не звонил и не подавал о себе никаких известий.

Последней пропавшего в собственной квартире видела гражданская жена, перед тем, как ушла в магазин. Когда вернулась домой, Вилиса уже не застала.

ПРИМЕТЫ: рост около 165 см, нормального телосложения, волосы седые, синие глаза. Имеется шрам на шее с правой стороны, полученный в результате перенесенной операции.

БЫЛ ОДЕТ В: бирюзовую футболку, серые шорты, на ногах - сандалии.

Просьба к жителями Иманты, Болдераи, Ильгюциемса и ближайших районов обратить на эту информацию особое внимание. Всех, кто видел пропавшего мужчину или знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.

Фото: bezvests.lv