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Лесной пожар в Гарупе Царникавского края локализован, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Площадь возгорания составила около 1 гектара. В настоящее время пожарные продолжают ликвидацию огня.

Вызов на пожар поступил в 13.35. По прибытии на место происшествия пожарные увидели, что лес горит открытым пламенем.

На месте происшествия работают 12 пожарных, четыре специализированных автомобиля, также прибыли сотрудники Государственной службы леса.

Фото: skaties.lv (Evija Trifanova)