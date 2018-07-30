Пожар в Гарупе локализован (12)

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Происшествия | 30 июля 2018 года, 17:24

Лесной пожар в Гарупе Царникавского края локализован, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Площадь возгорания составила около 1 гектара. В настоящее время пожарные продолжают ликвидацию огня.

Вызов на пожар поступил в 13.35. По прибытии на место происшествия пожарные увидели, что лес горит открытым пламенем.

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На месте происшествия работают 12 пожарных, четыре специализированных автомобиля, также прибыли сотрудники Государственной службы леса.

Фото: skaties.lv (Evija Trifanova)

Комментарии 12
Ъ4 часа назад
Патриотс и Саня,как Биби и Боба-два долбоеба.
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Неважно4 часа назад
Мдаа..погодка шепчет
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мимоходом2 часа назад
читать этих отбросов ,Себя не уважать !
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