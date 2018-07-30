В Гарупе горит лес: на месте работают 12 пожарных (8)

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Происшествия | 30 июля 2018 года, 17:24

Сегодня, 30 июля, в Гарупе Царникавского края возник лесной пожар.

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В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что вызов на пожар поступил в 13.35. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что лес горит открытым пламенем.

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Сейчас на месте пожара работают 12 сотрудников ГПСС, четыре специализированных автомобиля, также прибыли сотрудники Государственной службы леса.

Фото: skaties.lv (Evija Trifanova)

Комментарии 8
Ъ1 час назад
Патриотс и Саня,как Биби и Боба-два долбоеба.
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Неважно1 час назад
Мдаа..погодка шепчет
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Саня1 час назад
Наверное в Латвии действует подрыв группа срашки, которая вероломно вторглась в нашу благословеную республику. Лесные человечки такими методами хотят подлтокнуть наших господ министров, чтобы они обратились за помощью к гопкомпании. А те спец пожарными войсками захватят Гарупе и вторгнуться в сердце Балтийского тигра.
Фиг вам, мы вас раскусили!
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