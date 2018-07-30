Происшествия |

Сегодня, 30 июля, в Гарупе Царникавского края возник лесной пожар.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что вызов на пожар поступил в 13.35. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что лес горит открытым пламенем.

Сейчас на месте пожара работают 12 сотрудников ГПСС, четыре специализированных автомобиля, также прибыли сотрудники Государственной службы леса.

Фото: skaties.lv (Evija Trifanova)