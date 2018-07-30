Происшествия |

В субботу, 28 июля, в 14.25 в Госполицию поступил вызов от жителей на место для купания в Риге, около Островного моста, где двое мужчин избили отдыхающего и украли у него мобильный телефон и сумку с личными вещами, пишет nra.lv .

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчины провоцировали отдыхающих у Даугавы и пытались начать конфликт. Когда некий отдыхающий решил покинуть пляж, один из мужчин пошел ему навстречу и стал просить денег. В этот момент второй незнакомец приблизился к мужчине и много раз ударил его сзади по голове. После дебоширы повалили отдыхающего на землю и стали избивать его по голове и груди. Мужчины украли у пострадавшего сумку с личными вещами и вытащили из кармана мобильный телефон. Воры пошли прочь от места происшествия, а очевидцы вызвали полицию.

К месту купания в течение нескольких минут подъехали сотрудники Латгальского участка Госполиции, которые задержали воров и сразу же доставили их в участок.

Полицейские забрали у мужчин рюкзак с вещами отдыхающего. В свою очередь телефон задержанные выкинули в траву, где его потом нашли местные жители и отдали семье пострадавшего.

Известно, что один из задержанных 1987 года рождения был ранее судим за имущественные преступления, а также за преступления на сексуальной почве. Второй мужчина 1969 года рождения был ранее судим за нанесение телесных повреждений. Оба в настоящий момент помещены в изолятор временного содержания. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по второй части 176-й статьи Уголовного закона - за воровство, если оно было совершено группой лиц по предварительному сговору. За данное преступление может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без.

Фото: flickr.com/Alexander Grinman