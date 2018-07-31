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Национальные вооруженные силы (НВС) на своей странице в соцсети Twitter опубликовали видео, на котором показан процесс тушения пожара в Валдгалской волости.

Ролик был снят в понедельник, 30 июля. В работах по тушению пожара участвовали вертолет Mi-17 из Латвии и литовский вертолет Mi-8, сообщили в НВС.

30.jūlijā Latvijas bruņoto spēku helikopters Mi-17 un Lietuvas bruņoto spēku helikopters Mi-8 turpina darbu pie ugunsgrēka dzēšanas Talsu novadā. Darbu turpina arī Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes zemessargi. pic.twitter.com/aZHWLA2DbI — NBS (@Latvijas_armija) 30 июля 2018 г.

Между тем, в Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что торфяное болото в Валдгалской волости больше не горит открытым пламенем, и белорусский вертолет во вторник, 31 июля, вернулся домой.

В отдельных местах продолжается только тление, поэтому не нужно использовать три вертолета для тушения пожара с воздуха. В тушении пожара продолжают участвовать вертолеты вооруженных сил Латвии и Литвы.

Пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости начался вечером 17 июля, позже пламя распространилось и на лес.

Фото: Том Рутковскис, Госполиция, ГПСС