НВС показали процесс тушения пожара под Талси с вертолета (10)

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Происшествия | 31 июля 2018 года, 15:21

Национальные вооруженные силы (НВС) на своей странице в соцсети Twitter опубликовали видео, на котором показан процесс тушения пожара в Валдгалской волости.

Ролик был снят в понедельник, 30 июля. В работах по тушению пожара участвовали вертолет Mi-17 из Латвии и литовский вертолет Mi-8, сообщили в НВС.

Между тем, в Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что торфяное болото в Валдгалской волости больше не горит открытым пламенем, и белорусский вертолет во вторник, 31 июля, вернулся домой.

В отдельных местах продолжается только тление, поэтому не нужно использовать три вертолета для тушения пожара с воздуха. В тушении пожара продолжают участвовать вертолеты вооруженных сил Латвии и Литвы.

Пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости начался вечером 17 июля, позже пламя распространилось и на лес.

Фото: Том Рутковскис, Госполиция, ГПСС

Комментарии 10
местами1 час назад
А ты бездарь, и не учь, когда от тебя гарумзиме увидим?
3
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местами1 час назад
бездельник, ты когда нибудь от интернета отходишь, Или на унитазе, то же патриотические призывы печатаешь?
3
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Latviešu Patriots1 час назад
Nu ko, viss notiek, kā prognozēju - Kremļa troļļiem par bēdām:)))
4
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