В Вецмилгрависе двухлетняя девочка разгуливала по улицам с котом (8)

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Происшествия | 31 июля 2018 года, 13:28

Вечером 29 июля сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о двухлетней девочке с котом на руках, которая без сопровождения взрослых разгуливала по Вецмилгравису. Как сообщает портал Riga.lv, на место происшествия был отправлен ближайший полицейский патруль.

На вопрос сотрудников полиции про родителей, ребенок ответил, что ее мама спит дома. Девочка смогла назвать только свое имя, а когда у нее спросили про возраст, она на пальцах показала, что коту один год, а ей – два.

В сумке, которая была у девочки, был найден телефон, но пароль для разблокировки экрана она запомнить не смогла. Однако, скоро телефон зазвонил. Контакт был указан как "мама". Во время разговора выяснилось, что позвонила бабушка девочки. Женщину попросили связаться с мамой, чтобы она незамедлительно отправилась за дочерью.

Вскоре сотрудники полиции заметили бегущую к ним взволнованную женщину. Девочка сразу узнала мать, взяла ее за руку и предложила пойти в парк. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что не могла поверить, что ее дочь самостоятельно смогла открыть дверь квартиры.

По словам мамы сбежавшей девочки, после ночной смены она смотрела с дочерью мультфильмы и уснула. Проснулась, а ребенка в квартире нет. Из ее сумки исчез телефон и ключи от квартиры, а дверь была открыта настежь. Кота не обнаружила. Мать девочки выбежала на лестничную клетку, где бабушка сообщила ей о местонахождении дочери.

Женщина с дочерью и котом были доставлены на место проживания, где были констатированы благоприятные условия проживания для ребенка.

Материалы дела были отправлены в отдел профилактики детских правонарушений РМП для дальнейшей оценки ситуации.

Фото: Facebook/RigasPP

Комментарии 8
...1 час назад
С лучшей подругой детства познакомились в 3 года, при самостоятельных прогулках в центре города, ныне тихий центр.

Ох, уж это окупационное время. Все дети гуляли на улице, во дворах.

А теперь наши дети гуляют и дружат через телефон, причем как правило с кучей незнакомых профилей, называющихся "друзья".
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Патриот 1 час назад
За малейшие ошибки родителей лишать родительских прав! Вот все к чему идёт! Из родителей заделают уродов и начнут отнимать детей. Деньги в такой кухне варятся не меренные! Кормушка для чинуш! Не по наслышке это знаю, прошёл через это.
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Единственное,1 час назад
Что можно угадать, это козла, у которого, к счастью , нет детей. А то бедные детки умерли бы с голода, пока их горе папаша с утра и до вечера строчит тупые коменты.
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