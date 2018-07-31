Пожар в Кенгарагсе удалось локализовать (7)
Происшествия | 31 июля 2018 года, 13:40
В 13:03 Удалось локализовать пожар повышенной опасности в Кенгарасе, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС). Уточняется, что горели контейнеры на площади 110 кв. м. Работы по ликвидации продолжаются.
Как сообщалось, сегодня около полудня в столичном районе Кенгарагс возник пожар повышенной опасности - горели контейнеры, шины и дизельное топливо.
Вызов на ул. Крустпилс пожарные получили в 11.51.
Фото: Stass Tkačenko
У патриотины новая фобия - Pretvalstiskie.)))
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Kretīn, nodzēs tu ātri riepas un dīzeļdegvielu! Bet tev jau rokas no pakaļas aug..:)))
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Пожарникам надо присвоить награду из трёх звёзд как у прости господи Милды на башке. Надо же два контейнера смогли потушить за пять часов.
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