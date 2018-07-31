Происшествия |

В 13:03 Удалось локализовать пожар повышенной опасности в Кенгарасе, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС). Уточняется, что горели контейнеры на площади 110 кв. м. Работы по ликвидации продолжаются.

Как сообщалось, сегодня около полудня в столичном районе Кенгарагс возник пожар повышенной опасности - горели контейнеры, шины и дизельное топливо.

Вызов на ул. Крустпилс пожарные получили в 11.51.

Фото: Stass Tkačenko