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За последние две недели Государственная трудовая инспекция (ГТИ) получила более 30 жалоб на не подходящие для жаркой погоды условия работы, сообщает Latvijas radio.

Представитель ГТИ Линда Матисане рассказала, что жалобы поступают в основном от людей, которые работают в закрытых помещениях — в магазинах, бюро. Также жалобы поступают и от водителей транспортных средств.

По словам Матисане, после получения жалобы инспекция отправляется на конкретное место работы, где специалисты потом проводят осмотр и делают замеры.

"Если будет установлено, что нарушены требования нормативных актов, мы оформляем указ об устранении этих нарушений", - сказала представить ГТИ.

В большинстве случаев инспекция дает общие рекомендации для обеспечения безопасных условий труда работников, отметила Матисане.

В тех ситуациях, когда жаркая погода становится препятствием для продуктивной работы, сначала стоит обсудить это с работодателем, и прийти к общему соглашению, например, о дистанционной работе или работе в самые прохладные часы суток.

"Решать данную проблему стоит вместе с работниками, поскольку уровень их работоспособности должен всегда находиться в норме", - пояснила Маттисане.

Ранее сообщалось, что в этом году латвийские сетевые магазины бытовой техники оказались не готовы к продолжительной жаре. За последние дни были раскуплены буквально все классические вентиляторы, и теперь покупатели больше не могут их найти на полках магазинов.

Фото: flickr.com/Mārtiņš Vilcēns