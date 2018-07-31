Слишком жарко для работы: латвийцы жалуются в трудовую инспекцию (1)
За последние две недели Государственная трудовая инспекция (ГТИ) получила более 30 жалоб на не подходящие для жаркой погоды условия работы, сообщает Latvijas radio.
Представитель ГТИ Линда Матисане рассказала, что жалобы поступают в основном от людей, которые работают в закрытых помещениях — в магазинах, бюро. Также жалобы поступают и от водителей транспортных средств.
По словам Матисане, после получения жалобы инспекция отправляется на конкретное место работы, где специалисты потом проводят осмотр и делают замеры.
"Если будет установлено, что нарушены требования нормативных актов, мы оформляем указ об устранении этих нарушений", - сказала представить ГТИ.
В большинстве случаев инспекция дает общие рекомендации для обеспечения безопасных условий труда работников, отметила Матисане.
В тех ситуациях, когда жаркая погода становится препятствием для продуктивной работы, сначала стоит обсудить это с работодателем, и прийти к общему соглашению, например, о дистанционной работе или работе в самые прохладные часы суток.
"Решать данную проблему стоит вместе с работниками, поскольку уровень их работоспособности должен всегда находиться в норме", - пояснила Маттисане.
Ранее сообщалось, что в этом году латвийские сетевые магазины бытовой техники оказались не готовы к продолжительной жаре. За последние дни были раскуплены буквально все классические вентиляторы, и теперь покупатели больше не могут их найти на полках магазинов.
Фото: flickr.com/Mārtiņš Vilcēns