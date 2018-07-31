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В теле 61-летнего водителя микроавтобуса Александра Сазонова до сих пор находится пуля, которая оказалась там после выстрела в лицо, сделанного рассерженным пассажиром. Нападающего теперь будут судить за попытку убийства, сообщает liepajniekiem.lv со ссылкой на газету Kurzemes vārds.

Александр работал шофером микроавтобуса 25-го маршрута Лиепайского автобусного парка. 7 февраля во время своей смены он ехал по другому пути, из-за того, что остановка временно находилась в другом месте.

Подъехав к ней, водитель заметил мужчину, который поднял руку, чтобы остановить микроавтобус.

"Однако на той остановке автобус этого маршрута не останавливается. Я ему рукой указал на номер маршрутки. Указал один раз, второй раз, тогда показал фигу и поехал дальше", - рассказал Александр.

Водитель заявил, что пока он продолжал свой путь, рассерженный мужчина побежал на следующую остановку микроавтобуса и выстрелил шоферу в лицо.

"Посмотрел в зеркало, чтобы отъехать от остановки, но ощутил вот тут холодное прикосновение метала", - отметил Александр, показывая на висок.

По его словам, пуля прошла через горло и застряла в первом позвонке.

"Там она и осталась. Врачи боятся вынимать пулю", - заявил пострадавший, у которого из-за травмы не видит правый глаз.

Как отметил член правления Лиепайского автобусного парка Марис Арбергс, за последние семь лет настолько тяжелый несчастный случай произошел впервые.

Стрелок был задержан через два дня после нападения и с тех пор он находится под арестом.

В понедельник, 30 июля, Курземский окружной суд должен был начать рассмотрение дела. В обвинении указано, что подсудимый под воздействием алкоголя и наркотиков напал на водителя маршрутки с целью убить его.

Фото: pixabay.com