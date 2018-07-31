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В связи с аварией централизованной системы водоснабжения в Царникавской волости в Лиласте питьевую воду доставляют в специальном контейнере, который потом размещают у многоквартирных домов, сообщили в муниципальном агентстве "Царникавский коммунальный сервис".

После случившейся на прошлых выходных аварии в централизованной системе водоснабжения было констатировано, что скважину в Лиласте больше нельзя использовать для получения питьевой воды. Чтобы в системе водоснабжения снова была питьевая вода, нужно установить новый водозабор. В "Царникавском коммунальном сервисе" заявили, что это может занять несколько недель - нужно согласовать установку водозабора и провести ценовой опрос.

Соответственно, в этот период жителям не будут доступны услуги централизованного водоснабжения. Питьевая вода в неограниченном количестве для всех бытовых нужд будет доступна из специального контейнера, который размещен около многоквартирных домов в Лилшасте. Воду можно получить ежедневно с 8 до 22 часов.

Муниципальное агентство приносит свои извинения жителям Лиласте за доставленные неудобства и просит быть терпимыми к ситуации.

Фото: pixabay.com