Происшествия |

В субботу, 28 июля, около 22.00 сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о неком водителе автомобиля марки Mercedes на Кундзиньсале, который, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет KasJauns.

На место происшествия был отправлен ближайший полицейский автопатруль. Стражи порядка выяснили, что за рулем Mercedes находился несовершеннолетний пьяный водитель.

По словам полицейских, упомянутый автомобиль находился на 6-й линии Кундзиньсалы. Водитель, заметив оперативное транспортное средство, резко свернул.

Более чем через сто метров молодой человек остановил машину, вышел из нее и быстро пошел прочь, после чего был задержан. В результате проверки персональных данных водителя выяснилось, что он не достиг совершеннолетия. Также от молодого человека исходил характерный для алкоголя запах, сообщили полицейские.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции, которые провели проверку концентрации алкоголя на выдохе. Подозрения работников Рижской полиции самоуправления подтвердились - молодой человек действительно был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: pixabay.com