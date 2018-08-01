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Международная помощь в тушении пожара под Талси была запрошена с опозданием, об этом было сказано в программе "DELFI TV с Янисом Домбурсом".

О реагировании в кризисной ситуации с журналистом говорили глава МВД Рихард Козловскис, начальник ГПСС Оскар Аболиньш и генеральный директор Государственной службы леса Андис Креслиньш.

Национальные вооруженные силы, направившие на тушение пожара свои два вертолета, сразу информировали о том, что аппараты смогут быть задействованы в течение только двух суток, после чего должны вернуться на базу в Лиелварде для технического обслуживания. Но отсутствие должной коммуникации между структурами привело к слишком позднему запросу о международной помощи.

Как указал в ходе беседы журналист Янис Домбурс, если пожар стали тушить 17 июля, то фактически сразу было ясно, что через два дня потребуется дополнительная помощь для тушения именно с воздуха, но на совещании кризисного совета, который был созван только 20 июля, не было принято решение запросить международную помощь. Это решение было принято только через три дня, 23 июля, тогда как пожар в лесу около торфяников стремительно распространялся. В итоге, вертолет из-за рубежа прибыл только 26 июля.

Как признал министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, решение запросить международную помощь о вертолетах было принято только 23 июля, так как у МВД не было своевременной информации о необходимом техобслуживании вертолетов НВС.

По его словам, ситуацию также осложняло то, что в других странах Евросоюза были нужны вертолеты для тушения пожаров.

"У меня не было информации о том, сколько времени потребуется на техническое обслуживание вертолетов. Поэтому только 23 июля было объявлено о решении попросить международной поддержки. У нас было предложение со стороны Германии, но это частная компания и они запросили большую сумму за свою услуги. На следующий день нам поступило предложение от Белорусии. Было сказано, что они могут выделить нам один вертолет, поскольку в других странах ЕС тоже пожары", - пояснил министр.

Козловскис заявил, что помощь из Белоруссии поступила только 26 июля из-за внутренних процедур.

"В воскресенье было принято решение просить еще вертолеты. Помощь у Белоруссии мы решили запросить во вторник, но вертолет прилетел в четверг из-за внутренних технических процедур", - указал министр.

Как в ходе беседы с ответственными лицами констатировал ведущий Янис Домбурс, проблемы в тушении такого глобального пожара возникли в отсутствии должной коммуникации между службами. Эту информацию подтвердил и глава ГПСС Оскар Аболиньш.

Ugunsgrēks Valdgales pagastā: par reaģēšanu krīzes apstākļos Jānim Domburam atbild VUGD priekšnieks Oskars Āboliņš.



Skaties pilnu diskusiju: https://t.co/u8Xr7qtd7z #Domburs pic.twitter.com/NMwWEZS9k6 — DELFI (@DelfiLV) 31 июля 2018 г.

Добавим, следствие считает, что злонамеренного поджога не было.

По словам главы МВД Рихарда Козловскиса, как установило следствие, пожар на торфяном болоте и в лесу в Валдгалской волости возник на территории предприятия по производству торфа Pindstrup Latvia. Сейчас полиция работает над тем, чтобы установить ответственность каждого работника предприятия, проверить, имели ли место нарушения безопасности труда или невнимательность.

Как сообщалось ранее, пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости возник 17 июля, позднее пламя распространилось на лес.

Сейчас распространение лесного пожара удалось остановить, тогда как ликвидировать горение и тление торфа удастся, по всей вероятности, только осенним дождям, считают пожарные.

Фото: DELFI TV, Том Рутковскис, Госполиция, ГПСС