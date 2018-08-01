Происшествия |

В понедельник, 30 июля, в 20.07 в Госполицию поступила информация о том, что на морском побережье в Ужавской волости Вентспилсского края в воде обнаружен труп мужчины, сообщила представитель Госполиции Сигне Штейнберга. Об этом пишет rus.tvnet.lv .

Как установили, утонувшему было 41 год.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства случившегося, назначена экспертиза для установления причины смерти мужчины.

Штейнберга указала, что явных признаков насильственной смерти обнаружено не было. Ведется досудебное расследование.

Фото: flickr.com/Jānis Rozentāls