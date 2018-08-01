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Госполиция начала расследование случая в Царникавском крае, когда депутат местного самоуправления Янис Лея ("Согласие") устроил потасовку во время спортивного мероприятия, ударив другого депутата Гатиса Мигланса (Национальное объединение).

По словам Леи, инцидент произошел во время игры во флорбол - двое его сыновей играли в одной команде с Миглансом.

"Я защищал своих детей. Видел, как двое взрослых - Гатис Мигланс и другой игрок — напали на моего сына. Один ударил его по шее, другой по спине. Я выбежал на поле и ударил Мигланса в глаз. Не смог я стоять в стороне, когда взрослый мужчина бьет моего сына", — пояснил депутат от "Согласия".

Между тем, пострадавший Мигланс уверяет, что на самом деле он просто встал между двумя поспорившими на поле игроками, после чего на него налетел Лея.

"Играли без судей, поэтому формат игры был немного острее. Во время игры началась толкотня между Гатисом Лусисом и соперником – я не знал, был ли это сын Леи. Подобные ситуации во время игры случаются, здесь нет ничего чрезвычайного. Я встал между двумя спорившими, и в этот момент ко мне со спины подошел Лея и ударил. А после этого он еще ударил в глаз Лусиса", - рассказал Мигланс.

Депутат от нацблока добавил, что Лея решает конфликт "методами из 90-х", при этом ведет себя в присутствии детей неподобающе, озвучивая угрозы "мы еще встретимся".

И депутат "Согласия", и депутат наблока подали в связи со случившимся заявления в Госполицию.

Фото: tautaruna.nra.lv