В Латвии около эстонской границы горит болото (9)

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Происшествия | 1 августа 2018 года, 13:56

Во вторник, 31 июля, поздно вечером начался пожар на болоте в Раматской волости, которая находится рядом с эстонской границей, сообщили в Государственной службе леса.

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Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) передает, что площадь возгорания большая. В работах по тушению пожара участвуют 25 сотрудников ГПСС, также к ним присоединятся эстонские спасательные службы, если это будет необходимо.

Согласно информации ГСЛ, на данный момент горит только болото и лес не тронут огнем.

"К сожалению из-за того, что к месту пожара сложно добраться, в первые часы пламя распространилось. Доступ к пожару затрудняют болотные "окна". Самый близкий путь до очага возгорания составляет два километра", - заявили в ГСЛ.

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В службе указали, что на помощь в тушении пожара в Раматской волости прибыли представители ГПСС. К мероприятиям по тушению пожара присоединился один вертолет, который работал на торфянике в Валдгалской волости.

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На странице Национальных вооруженных сил появилось видео с места пожара в Раматской волости.

Ранее сообщалось, что пожар на торфяном болоте под Талси начался 17 июля. По мнению ГПСС, потушить его полностью смогут только осенние дожди.

Фото: twitter.com/Latvijas_armija

Комментарии 9
ёклмн1 час назад
Под Талси уже потушили разве?...Так к чему ты несёшь ахинею?...Смешон и жалок одновременно...Удачи пожарным в нелёгком деле...
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Как то все странно1 час назад
Горели свалки, потом леса,теперь уже и болота?
Для кого (под кого)зачисчается территория уже проданной и разграбленной страны?
Это"ЖЖЖ"не с проста(Вини Пух).
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NIGA1 час назад
Такое ощущение, что кто-то нашёл в пожарах очередную отмывку денег. Давайте вместе подумаем кому выгодно?!
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