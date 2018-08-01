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Во вторник, 31 июля, поздно вечером начался пожар на болоте в Раматской волости, которая находится рядом с эстонской границей, сообщили в Государственной службе леса.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) передает, что площадь возгорания большая. В работах по тушению пожара участвуют 25 сотрудников ГПСС, также к ним присоединятся эстонские спасательные службы, если это будет необходимо.

Šobrīd notikuma vietā degšana notiek ar atklātu liesmu un pastāv liels sadūmojums. Ugunsgrēka dzēšanas darbos iesaistīti 25 VUGD ugunsdzēsēji glābēji, kā arī tiek apzināti Igaunijas glābšanas dienesta resursi, lai, ja būs nepieciešams, tos varētu piesaistīt. — VUGD (@ugunsdzeseji) 1 августа 2018 г.

Согласно информации ГСЛ, на данный момент горит только болото и лес не тронут огнем.

"К сожалению из-за того, что к месту пожара сложно добраться, в первые часы пламя распространилось. Доступ к пожару затрудняют болотные "окна". Самый близкий путь до очага возгорания составляет два километра", - заявили в ГСЛ.

В службе указали, что на помощь в тушении пожара в Раматской волости прибыли представители ГПСС. К мероприятиям по тушению пожара присоединился один вертолет, который работал на торфянике в Валдгалской волости.

На странице Национальных вооруженных сил появилось видео с места пожара в Раматской волости.

Video: Nacionālo bruņoto spēku helikopters Mi-17 šobrīd sniedz atbalstu ugunsgrēka dzēšanā Mazsalacas novada Ramatas pagastā, kur lielā platībā deg purvs. @ugunsdzeseji pic.twitter.com/skJgug9xNz — NBS (@Latvijas_armija) 1 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что пожар на торфяном болоте под Талси начался 17 июля. По мнению ГПСС, потушить его полностью смогут только осенние дожди.

Фото: twitter.com/Latvijas_armija