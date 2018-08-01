Латвийцев предупреждают о навязчивых продавцах в Эргли (7)

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Происшествия | 1 августа 2018 года, 21:23

Пользователи Facebook предупреждают латвийцев о подозрительных людях, которые заходят в дома без приглашения и пытаются продать свой товар.

"Будьте осторожны! Группа людей, относящаяся к одной национальности, продает "дешевое" постельное белье", - сообщает пользовательница.

Между тем, другие комментаторы отметили, что тоже замечали этих людей в Эргли, где как выяснялось, "продавцы" не только пытались продать товар, но и внимательно осматривали жилье, в которое они заходили.

"Эти люди очень бессовестные. Заходят без звонка, готовы даже выломать дверь", - написала женщина.

Фото: fitsmallbusiness.com

Комментарии 7
Ссаня1 час назад
Похоже однажды эти свиньи вломились в твою задницу,а замуж не позвали.Вот ты и брызжешь слюной от злобы,брошенка
2
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Саня1 час назад
"относящаяся к одной национальности"
Зачем эта толерантность? Пишите чётко и ясно: сруские свиньи ломятся.
14
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Патриот 21 минуту назад
Народ!!! Давайте этого скота Саню вычеслим! Эта мразь не должна жить!
1
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