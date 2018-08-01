Происшествия |

В воскресенье, 29 июля, в Рижское региональное управление полиции поступила информация о том, что на улице в Улброке найдено тело тяжело избитого мужчины средних лет. Об этом пишет KasJauns.

На место происшествия прибыли сотрудники Саласпилсского участка полиции, а также Управления криминальной полиции Рижского региона. Стражи порядка выяснили, что мужчина скончался насильственной смертью.

Вечером того же дня полиция задержала двоих подозреваемых - молодых люди 1991 и 1995 года рождения. Начат уголовный процесс, мотивы преступления устанавливаются.

Фото: pixabay.com