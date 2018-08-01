На Румбуле чуть не утонула пятилетняя девочка (2)

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Происшествия | 1 августа 2018 года, 20:47

В понедельник, 30 июля, в 14:12, спасатели Рижской муниципальной полиции, наблюдая за официальным местом для купания на Румбуле заметили маленькую девочку, которая пыталась доплыть до надувного круга, но несколько раз ушла под воду и начала тонуть, пишет La.lv. Один из спасателей бросился ребенку на помощь. Девочка полностью ушла под воду, когда спасатель ее поймал и вытащил на поверхность.

Девочку доставили на берег, где ее ждал отец. Мужчина пытался успокоить ребенка, пока на место ехала бригада Службы неотложной медицинской помощи.

Прибывшие на место медики осмотрели ребенка и рассказали отцу о возможных осложнениях, при появлении которых следует немедленно ехать в больницу.

Девочку передали отцу, предварительно проведя с ним профилактическую беседу о более внимательном присмотре за детьми.

Фото из Flickr/Sandy

Комментарии 2
Саня2 часа назад
Плечевая в пять лет уже брата в коляске катала.
Пока папа с мамой на Румбуле бояру лакали.
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Крыса1 час назад
Был бы там мужик лет 40 ему бы булыжник спасательный кинулиб..
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