Происшествия |

В понедельник, 30 июля, в 14:12, спасатели Рижской муниципальной полиции, наблюдая за официальным местом для купания на Румбуле заметили маленькую девочку, которая пыталась доплыть до надувного круга, но несколько раз ушла под воду и начала тонуть, пишет La.lv. Один из спасателей бросился ребенку на помощь. Девочка полностью ушла под воду, когда спасатель ее поймал и вытащил на поверхность.

Девочку доставили на берег, где ее ждал отец. Мужчина пытался успокоить ребенка, пока на место ехала бригада Службы неотложной медицинской помощи.

Прибывшие на место медики осмотрели ребенка и рассказали отцу о возможных осложнениях, при появлении которых следует немедленно ехать в больницу.

Девочку передали отцу, предварительно проведя с ним профилактическую беседу о более внимательном присмотре за детьми.

Фото из Flickr/Sandy