Происшествия |

В ночь на 1 августа в Рижскую муниципальную полицию (РМП) поступила информацию от женщины: два дня назад ее дочь-подросток сбежала из дома. Сначала женщина обратилась в Госполицию с заявлением, а после пыталась найти ее, используя GPS сигнала мобильного телефона, пишет La.lv. Местонахождение девушки постоянно менялось, поэтому последние данные женщина передала сотрудникам РМП.

Осмотрев указанный женщиной район, полицейские увидели на остановке подходящую под описание девушку. Проверка данных показала, что это действительно тот самый подросток, который был объявлен в розыск.

Во время разговора девушка призналась, что отец неоднократно поднимал на нее руку, а мать всегда становилась на его сторону. В последний раз подросток украл у отца 50 евро и сбежал из дома. Она категорически отказывалась вернуться домой, пока там будет находится ее папа.

Девушка была доставлена в отдел превенции несовершеннолетних Госполици, сотрудники которой оценят информацию о возможном насилии в семье.

Фото из Flickr/Michał Zmonarski