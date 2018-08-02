Эстонцы помогут в тушении пожара на болоте в Рамате (1)

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Происшествия | 2 августа 2018 года, 09:32

На болоте Саклаура в Раматской волости Мазсалацского края местами возобновилось горение и наблюдается задымление, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Чтобы помочь латвийским пожарным потушить пожар, ночью в Рамату прибыли коллеги из Эстонии. Доступ к местам возгорания затруднен, поэтому ГПСС просило эстонских пожарных помочь тремя квадроциклами и одним вездеходом с персоналом.

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Как и на пожаре в Валдгалской волости, для получения данных о площади возгорания используется спутниковая система ЕС "Copernicus".

Как сообщалось, пожар на болоте в Мазсалацском крае, скорее всего, возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Пожар начался поздно вечером во вторник, 31 июля.

Фото: twitter.com/VUGD

Комментарии 1
Latviešu Patriots53 минуты назад
Lūk, Baltijas valstu sadarbības labs piemērs!
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