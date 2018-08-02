Происшествия |

На болоте Саклаура в Раматской волости Мазсалацского края местами возобновилось горение и наблюдается задымление, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Чтобы помочь латвийским пожарным потушить пожар, ночью в Рамату прибыли коллеги из Эстонии. Доступ к местам возгорания затруднен, поэтому ГПСС просило эстонских пожарных помочь тремя квадроциклами и одним вездеходом с персоналом.

Как и на пожаре в Валдгалской волости, для получения данных о площади возгорания используется спутниковая система ЕС "Copernicus".

Как сообщалось, пожар на болоте в Мазсалацском крае, скорее всего, возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Пожар начался поздно вечером во вторник, 31 июля.

Šonakt veikt ugunsgrēka dzēšanu palīgā ieradās kolēģi no Igaunijas glābšanas dienesta. Saulei nožāvējot mitrumu un pieturoties vējam, dažviet ir atsākusies degšana un ir sadūmojums. pic.twitter.com/A0wUj7Ys20 — VUGD (@ugunsdzeseji) 2 августа 2018 г.

Фото: twitter.com/VUGD