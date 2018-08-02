Латвия в огне: спасатели тушат сразу три крупных лесных пожара (26)

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Происшествия | 2 августа 2018 года, 10:46

На Гаргродском болоте в Салской волости возник обширный пожар - его площадь составляет 20-30 гектаров, сообщил представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис. Информация о возгорании на болоте поступила в среду.

"Горят и лес, и болото. На месте работают сотрудники ГСЛ, Государственной пожарно-спасательной службы и земессарги", - рассказал Яункикис.

Вертолеты для тушения пожара пока не используются - пламя тушат при помощи пожарной техники.Ясности о причинах возникновения пожара пока нет, но не исключено неосторожное обращение с огнем, сказал представитель ГСЛ.

Пожарные в настоящее время продолжают бороться уже с тремя крупными пожарами в лесах и на болотах.

31 июля загорелось болото в Раматской волости Мазсалацского края, его площадь уже достигла 220 гектаров. Добраться до очагов возгорания крайне сложно, поэтому пожар тушат с воздуха - в ликвидации возгорания участвуют вертолет Национальных вооруженных сил и прибывший на помощь военный вертолет из Литвы.

Также продолжается пожар на торфянике в Валдгале, который начался 17 июля, а позже распространился на лес. В настоящее время площадь пожара оценивается в 1000 гектаров.

Фото: twitter.com/BreakingLV ‏

Комментарии 26
Светлана /не клон/3 часа назад
Что это будет?
Если в ближайшее время не пойдет дождь, сгорит с этим беспомощным правительством вся Латвия. Только и умеют про российскую угрозу трандеть, а как какая чрезвычайная ситуация, - ни вертолетов, ни пожарных в необходимом количестае, ни даде шлангов! - чтоб вам пусто было, п___доболы америкосовские!
Хоть бы додумалимь проводить по телевидению для безграмотного насчет природы народа какой-то первичный противопожарный инструктаж.
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Marija2 часа назад
Viens no lasītājiem esi tu. Kāpēc lasi krievu ziņas ja jau esi tāds patriots. Ej lasi latviešu versiju. Dēļ tādiem idiotiem kā jūs ar patriotu valsts arī sabrūk. Nepatīk krievi - tad nebāz pie mums savu degunu. Zeme deg, pilsoņi bēg prom uz citām valstīm, ekonomika nekāda, 50 km no rīgas nav ne darba ne dzīves bet jūs te bļaujat par to ka Krievija uzbruks! Ne jums ne valdībai izskatās ka citu problēmu nav. Padomju savienība šeit visu uzbūvēja bet jauna "neatkarīgā" valdība visu izpārdeva. Un jūs te vēl muti platat vaļā. Ejiet strādāt un barot savu mīļāko valdību ar savu nopelnīto naudu. Neaizmirstiet vēl pakaļā nobučot, bet tā, lai ar visu dvēseli!
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Veiksmes stasts3 часа назад
Ну вот ,даже России и нападать не надо и так горят. Но виноват в любом случае будет Путин
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