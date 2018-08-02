Происшествия |

На Гаргродском болоте в Салской волости возник обширный пожар - его площадь составляет 20-30 гектаров, сообщил представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис. Информация о возгорании на болоте поступила в среду.

"Горят и лес, и болото. На месте работают сотрудники ГСЛ, Государственной пожарно-спасательной службы и земессарги", - рассказал Яункикис.

Вертолеты для тушения пожара пока не используются - пламя тушат при помощи пожарной техники.Ясности о причинах возникновения пожара пока нет, но не исключено неосторожное обращение с огнем, сказал представитель ГСЛ.

Šobrīd Nacionālo bruņoto spēku helikopters "Mi-17" turpina sniegt atbalstu ugunsgrēka dzēšanā Mazsalacas novada Ramatas pagastā, kur lielā platībā deg purvs. @ugunsdzeseji pic.twitter.com/vknOOPv7lo — NBS (@Latvijas_armija) 1 августа 2018 г.

Пожарные в настоящее время продолжают бороться уже с тремя крупными пожарами в лесах и на болотах.

31 июля загорелось болото в Раматской волости Мазсалацского края, его площадь уже достигла 220 гектаров. Добраться до очагов возгорания крайне сложно, поэтому пожар тушат с воздуха - в ликвидации возгорания участвуют вертолет Национальных вооруженных сил и прибывший на помощь военный вертолет из Литвы.

Также продолжается пожар на торфянике в Валдгале, который начался 17 июля, а позже распространился на лес. В настоящее время площадь пожара оценивается в 1000 гектаров.

Pēdējo divu dienu spēcīgais lietus ir sniedzis vērā ņemamu atspaidu dzēšanas darbos ugunsgrēkā Talsu un Ventspils novados, jo ir samitrināta augsne un vairākās vietās tas nav ļāvis turpināties gruzdēšanai.



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Фото: twitter.com/BreakingLV ‏