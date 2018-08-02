Эстонские спасатели направили в Мазсалацу дополнительные силы и технику (2)

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Происшествия | 2 августа 2018 года, 16:51

Спасатели команды Пярну-Яагупи в четверг направили своим латвийским коллегам в Мазсалацский край контейнерную спасательную машину с пожарными рукавами, чтобы помочь им в борьбе с крупномасштабным лесным пожаром у южной границы Эстонии.

Об этом BNS сообщила пресс-служба спасательного департаментаЭстонии, по данным которой к нынешнему времени площадь лесного пожара на севере Латвии достигла 220 гектаров, зона пожара находится всего в 2,5 км от границы Эстонии. В то же время распространение лесного пожара приостановлено.

Эстонские спасатели на вездеходах тушат пожар в самой северной точке зоны возгорания, которая медленно продвигается к границе заповедника Соокунинга в Пярнуском уезде. За ситуацией в районе границы они следят с воздуха с помощью дрона.

В четверг утром пожарно-спасательная служба Латвии обратилась к властям Эстонии с просьбой помочь в тушении приграничного лесного пожара в Мазсалаце дополнительной техникой с пожарными рукавами. Спасательный департамент решил отправить в Латвию контейнерный спасательный автомобиль с полным комплектом пожарных рукавов суммарной протяженностью 4 километра.

Эстонские спасатели ведут борьбу с огнем, передвигаясь на вездеходах АТВ и гусеничном транспорте, подавляя пожар в наиболее труднодоступных местах на северной оконечности зоны пожара, наиболее близкой к границе Эстонии.

В операции задействованы вертолеты ВВС Латвии и Литвы. Наряду с эстонскими спасателями в тушении пожара участвуют 80 местных добровольцев.

Напомним, латвийские пожарные в настоящее время продолжают бороться уже с тремя крупными пожарами в лесах и на болотах.

Фото: twitter.com/VUGD

Комментарии 2
Latviešu Patriots39 минут назад
Nu lūk - labs piemērs Baltijas valstu savstarpējai palīdzībai!
3
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NIGA10 минут назад
Как говорил ранее,скрытие нелегальной вырубки лесов- 100%. Ну или на худой конец - рука кремля.
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