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Завтра, 3 августа, состоится внеочередное заседание правительства в связи со вспышкой африканской чумы свиней на ферме Druvas Unguri в Салдусском крае, сообщили в Госканцелярии.

На ферме заражены 15 570 свиней - это самая крупная вспышка заболевания за последние годы в Латвии.

На заседание будут обсуждаться меры по недопущению распространения болезни.

После заседания на вопросы журналистом ответят министр земледелия Янис Дуклавс и руководитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис.

На ликвидацию свиней, заболевших африканской чумой свиней (АЧС) на ООО Druvas Unguri в Салдусском крае, планируется выделить 367 тысяч евро, предусматривает поданный правительству проект Министерства земледелия.

В четверг главный продовольственно-ветеринарный инспектор издал распоряжение о карантине и ограничениях в Салдусской волости Салдусскогго края на основании доклада института безопасности продовольствия Bior, в котором официально подтверждена вспышка АЧС на ферме.

Согласно базе данных Центра данных о сельском хозяйстве, на зараженной ферме 1 августа было 15 570 свиней, и все они должны быть ликвидированы.

Druvas Unguri занимается выращиванием племенных свиней.

ПВС сообщает, что принимаются меры по борьбе с болезнью, работа предприятия остановлена. Начато расследование. Установлена защитная зона в радиусе 3 км от фермы и зона надзора в радиусе 10 км. Особое внимание уделяется перевозке свиней и мясных продуктов.

Это уже восьмая в Латвии вспышка АЧС среди домашних свиней.

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