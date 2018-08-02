Происшествия |

В ночь на 2 августа видеокамеры Рижской муниципальной полиции (РМП) зафиксировали полуголого мужчину, который топором бил стекла патрульным машинам, сообщает на своей странице в Twitter РМП.

Video: Naktī puspliks vīrietis ar cirvi izsit divām policijas automašīnām logus. Pēc aizturēšanas vīrietis noliedza, ka būtu ko izdarījis, sakot, ka vienkārši pastaigājies.@Valsts_policija sākusi kriminālprocesu. pic.twitter.com/bI7ysJL1DI — Pašvaldības policija (@RigasPP) 2 августа 2018 г.

Подойдя к двум оперативным транспортным средствам, мужчина начал разбивать топором машины, после чего убежал.

Дежурный сотрудник полиции выбежал из части и увидел, что у одной полицейской машины выбиты заднее окно, оба окна у передних дверей и ветровое стекло со стороны водителя. Следы удара были и на двери со стороны водителя. У второй машины было выбито переднее окно с пассажирской стороны.

Мужчина был замечен на улице Бранткална. Полицейский вытащил электрошоковый пистолет и приказал хулигану остановиться и лечь на землю. Нарушитель выполнил распоряжение. В этот момент к ним подъехал полицейский автопатруль.

На мужчину были надеты наручники, после чего его увезли в дежурную часть. На вопрос о мотивах своего поступка он объяснил, что таким образом развлекался. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный передан работникам Госполиции. Позже полиция нашла топор за оградой одного из домов на улице А.Деглава.

Фото из Flickr