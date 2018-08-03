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Продолжается тушение всех трех пожаров на болотах - в Валдгалской волости, Салском крае и Раматской волости, и ситуация остается без изменений, сообщил представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Как пояснила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, в Валдгале вертолеты в тушении пожара не используются, так как они направлены на пожар в Раматской волости.

В Валдгале работы по тушению координирует ГПСС, а в Мазсалацком и Салском краях - ГСЛ.

Яункикис добавил, что продолжается тушение пожара в Гаргродском болоте в Салском крае. Его площадь составляет более 20 га, доступ затруднен. На месте работают около 25 сотрудников ГСЛ, пожарные и земессарги.

Пожар в Раматской волости ограничить пока не удалось.

Фото: twitter.com/VUGD