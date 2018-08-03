Продолжается тушение всех трех пожаров на болотах Латвии (3)

фото

Происшествия | 3 августа 2018 года, 07:03

Продолжается тушение всех трех пожаров на болотах - в Валдгалской волости, Салском крае и Раматской волости, и ситуация остается без изменений, сообщил представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Как пояснила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, в Валдгале вертолеты в тушении пожара не используются, так как они направлены на пожар в Раматской волости.

В Валдгале работы по тушению координирует ГПСС, а в Мазсалацком и Салском краях - ГСЛ.

Яункикис добавил, что продолжается тушение пожара в Гаргродском болоте в Салском крае. Его площадь составляет более 20 га, доступ затруднен. На месте работают около 25 сотрудников ГСЛ, пожарные и земессарги.

Пожар в Раматской волости ограничить пока не удалось.

Фото: twitter.com/VUGD

Комментарии 3
И снова на арене цирка3 часа назад
Patriot лучший! Patriot всегда первый!
1
Ответить
Patriot4 часа назад
Talsu ugunsgrèkà notiek gruzdosàs kùdras dzèzsana. Domàju, ka tuvojosais lietus palìdzès ari mùsu pasaizliedzìgajiem ugunsdzèsèjiem. Savukàrt pie Igaunijas robeźas deg purvs un ari tur ir pietiekamà daudzumà ugunsdzèsèju un tehnikas. Sì ugunsgrèka dzèzsanà mums sniedz palìdzìbu ari draudzìgà Igaunija.
2
Ответить
Patriot4 часа назад
Gribu jùs pretvalstiskos nomierinàt. Visi ugunsgrèki ir ierobeźoti un notiek to likvidèsana. Nav ne mazàko briesmu cilvèku dzìvìbàm un saimnieciskajiem objektiem. Nevajag tà nervozèt un pàrdzìvot.
2
Ответить