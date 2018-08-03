Удалось ограничить один из трех пожаров на болотах (2)

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Происшествия | 3 августа 2018 года, 10:00

Поздно вечером в четверг удалось ограничить пожар на Гаргродском болоте в Салском крае, сообщил в передаче LNT "900 секунд" представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис.

Все еще не удалось ограничить пожар на болоте Саклаура в Раматской волости Мазсалацкого края, но ГСЛ утверждает, что очень близка к этому.

В Валдгалской волости на торфянике остались отдельные места, где продолжается тление. Ситуация улучшаеся, сказал Яункикис.

Фото из Flickr/Edijs Pālens

Комментарии 2
!!!1 час назад
paldies российскому вертолету МИ-17 !
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Patriot1 час назад
Pateiksim paldies mùsu ugunsdzèsèjiem, Valsts meźu darbiniekiem, Armijai un Zemessardzei par pasaizliedzìgo un meistarìgo darbu.
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