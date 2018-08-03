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Жители Кадаги предупреждают людей о крайне опасной дороге. На пути из Адажского края к Межапарку произошло уже несколько аварий. В самой тяжелой из них, которвя произошла в четверг, 2 августа, погиб 30-летний мужчина, пишет skaties.lv.

Около 13:00 водитель Peugeot внезапно съехал с дороги и врезался в дерево. Полиция начала уголовный процесс и выясняет причины ДТП. Местные же жители не сомневаются в причинах аварии.

"Там ямы на дороге чинили маленькими камешками. Буквально позавчера засыпали. Они очень скользкие. Я думаю, там прямая дорога, поэтому все едут на большой скорости. На знак "70" никто особого внимания не обращает", — рассказала местная жительница.

Следы трагической аварии указывают, что водитель серьезно превысил скорости. Водитель не смог удержать управление и въехал в лес — там машина проехала еще около 50 метров. На этом участке водитель успешно объехал три больших дерева, но четвертое стало для него роковым.

"Мой муж профессиональный водитель, он знает, как все это может произойти. Одна кочка, вторая, третья — машину удержать попросту невозможно, заносит в лес. Я знаю, где эти ямы, просто не езжу. Если они на одной стороне дороги, то еду по другой. Человек, который тут не ездит регулярно, просто едет прямо, не беря в расчет дорожные знаки. Так и выходит", — сказала женщина.

Очевидица пояснила, что машина с правым рулем была буквально раздавлена с левой стороны. Медики и спасатели приехали на место довольно быстро, но сделать уже ничего было нельзя. Водитель погиб на месте. Спасателям оставалось лишь вытащить тело 30-летнего мужчины из кучи смятого метала.

Фото: skaties.lv/degpunkta