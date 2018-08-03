Печальные известия: 80-летний рижанин найден без признаков жизни (1)
Происшествия | 3 августа 2018 года, 21:39
Пропавший 29 июля 80-летний рижанин Вилис Биезайс сегодня найден, к сожалению, без признаков жизни. Об этом близким пропавшего пенсионера сообщили сотрудники полиции, пишет Bezvests. Вилис найден в микрорайоне Иманта. Поиски пропавшего в манте пожилого мужчины нескольких дней вместе с близкими вела команда bezvests.lv, не теряя надежды найти мужчину живым.
Команда Bezvests выражает самые искренние соболезнования семье Вилиса Биезайса. Сын пропавшего - Мартиньш и другие близкие сердечно благодарят всех, кто помогал искать пожилого мужчину и участвовал в поисковых мероприятиях.
Вот я вот к примеру каждый день такое читаю, а каково вот нашим правителям?? Вот если их спросят как у вас там в латвии братва?? Что они скажут?? Да у нас полный город наркоманов, бездомные дети разгуливают по городу, пожилые люди пропадают, с паромов прыгают, каждый день когото с реки вылавливают.
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