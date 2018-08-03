Происшествия |

Пропавший 29 июля 80-летний рижанин Вилис Биезайс сегодня найден, к сожалению, без признаков жизни. Об этом близким пропавшего пенсионера сообщили сотрудники полиции, пишет Bezvests. Вилис найден в микрорайоне Иманта. Поиски пропавшего в манте пожилого мужчины нескольких дней вместе с близкими вела команда bezvests.lv, не теряя надежды найти мужчину живым.

Команда Bezvests выражает самые искренние соболезнования семье Вилиса Биезайса. Сын пропавшего - Мартиньш и другие близкие сердечно благодарят всех, кто помогал искать пожилого мужчину и участвовал в поисковых мероприятиях.