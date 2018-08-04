Экстремальное плавание: за лето в Латвии - 20 переломов позвоночников

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Происшествия | 4 августа 2018 года, 17:32

В этом году необычно жаркое лето повлияло на статистику травматизма на воде. Как сообщает ЛТВ, уже 20 молодых людей в этом сезоне, прыгая в воду головой, получили перелом позвоночника. И, вероятно, дальнейшую жизнь проведут в инвалидной коляске.

Не помогла также социальная кампания, впервые в этом году проведенная Минздравом - "Смельчак, но без головы".

Как рассказал один из пострадавших Гунтарс Скрабис, он травму получил еще весной, когда ничто не предвещало беды.

"Был май. Растопили баню. Прыгал в известном мне месте. Несколько раз прыгал. Один прыжок оказался судьбоносным. В воду вошел на голову и травма шейного отдела позвоночника", - рассказал Гунтарс, который теперь передвигается в инвалидном кресле и является пациентом реабилитационного центра "Вайвари".

"В основном - это молодые мужчины, у которых преобладает чувство самоуверенности, которые хорохорятся и рискуют. Но есть и подростки - 13,15,18 лет", - сказала врач Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Чем чреваты прыжки в воду вниз головой

Из интервью с Артисом Гулбисом, хирургом-вертебрологом клиники "ORTO", опубликованного в журнале Ārsts.lv

В большинстве случаев, когда человек, прыгнув в воду головой вперед, ударяется об камень, коряги или землю, он уже не выплывает на берег. Часто вследствие удара люди теряют сознание; также повреждение спинного мозга нередко вызывает паралич.

В момент соприкосновения с водой при прыжке на "головку" человек не всегда ломает шею. Возможны повреждения позвоночных сухожилий, разрывы, вывихи, переломы позвонков и травмы спинного мозга.

Что делать окружающим - советы специалистов

Если видите, что прыгнувший в воду человек не выныривает, нужно его спасти, вытащить за волосы. В этот момент нет смысла бояться, как бы не усугубить последствия травмы. Хуже вы уже никак сделать можете. Когда человек окажется на суше, желательно положить его не на землю или песок, а на какой-нибудь кусок ткани – на полотенце, простыню, одеяло – чтобы, когда приедет "скорая помощь", не пришлось его заново перемещать.

Даже если человек не дышит, его нельзя класть на бок или усаживать в надежде на то, что он выплюнет воду. Положение должно быть горизонтальным – лежачим. Искусственное дыхание и массаж сердца тоже надо проводить, не поворачивая ни тело, ни голову. И, разумеется, необходимо вызвать "скорую помощь".

Если травмирован шейный отдел позвоночника, дорога каждая минута, а если не полностью поврежден позвоночный канал и не наступил паралич, то операцию нужно провести в течение ближайших двух-восьми часов.

Как сообщалось, помимо травм, полученных на отдыхе у воды, Латвия является "лидером" ЕС по числу утонувших людей - показатель гибели людей на воде на 100 000 населения в стране в шесть раз превышает средний уровень по ЕС

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