Происшествия |

В этом году необычно жаркое лето повлияло на статистику травматизма на воде. Как сообщает ЛТВ, уже 20 молодых людей в этом сезоне, прыгая в воду головой, получили перелом позвоночника. И, вероятно, дальнейшую жизнь проведут в инвалидной коляске.

Не помогла также социальная кампания, впервые в этом году проведенная Минздравом - "Смельчак, но без головы".

Как рассказал один из пострадавших Гунтарс Скрабис, он травму получил еще весной, когда ничто не предвещало беды.

"Был май. Растопили баню. Прыгал в известном мне месте. Несколько раз прыгал. Один прыжок оказался судьбоносным. В воду вошел на голову и травма шейного отдела позвоночника", - рассказал Гунтарс, который теперь передвигается в инвалидном кресле и является пациентом реабилитационного центра "Вайвари".

Šā gada neparasti karstā vasara ietekmējusi peldēšanas traumu statistiku. Jau ap 20 jauniešiem šajā sezonā, lecot ūdenī uz galvas, ir lauzuši mugurkaulu. Un, iespējams, mūžu pavadīs ratiņkrēslā. https://t.co/e4J3RDSL1H pic.twitter.com/AqQMMVkYVp — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 3, 2018

"В основном - это молодые мужчины, у которых преобладает чувство самоуверенности, которые хорохорятся и рискуют. Но есть и подростки - 13,15,18 лет", - сказала врач Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Чем чреваты прыжки в воду вниз головой

Из интервью с Артисом Гулбисом, хирургом-вертебрологом клиники "ORTO", опубликованного в журнале Ārsts.lv

В большинстве случаев, когда человек, прыгнув в воду головой вперед, ударяется об камень, коряги или землю, он уже не выплывает на берег. Часто вследствие удара люди теряют сознание; также повреждение спинного мозга нередко вызывает паралич.

В момент соприкосновения с водой при прыжке на "головку" человек не всегда ломает шею. Возможны повреждения позвоночных сухожилий, разрывы, вывихи, переломы позвонков и травмы спинного мозга.

Что делать окружающим - советы специалистов

Если видите, что прыгнувший в воду человек не выныривает, нужно его спасти, вытащить за волосы. В этот момент нет смысла бояться, как бы не усугубить последствия травмы. Хуже вы уже никак сделать можете. Когда человек окажется на суше, желательно положить его не на землю или песок, а на какой-нибудь кусок ткани – на полотенце, простыню, одеяло – чтобы, когда приедет "скорая помощь", не пришлось его заново перемещать.

Даже если человек не дышит, его нельзя класть на бок или усаживать в надежде на то, что он выплюнет воду. Положение должно быть горизонтальным – лежачим. Искусственное дыхание и массаж сердца тоже надо проводить, не поворачивая ни тело, ни голову. И, разумеется, необходимо вызвать "скорую помощь".

Если травмирован шейный отдел позвоночника, дорога каждая минута, а если не полностью поврежден позвоночный канал и не наступил паралич, то операцию нужно провести в течение ближайших двух-восьми часов.

Как сообщалось, помимо травм, полученных на отдыхе у воды, Латвия является "лидером" ЕС по числу утонувших людей - показатель гибели людей на воде на 100 000 населения в стране в шесть раз превышает средний уровень по ЕС