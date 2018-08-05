Происшествия |

В субботу, 4 августа, в Латгале медики реанимировали двух мужчин, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

Один из случаев произошел на конечной остановке автобусного маршрута, когда в автобусе 50-летний мужчина потерял сознание. Медики констатировали у него клиническую смерть, поэтому была проведена реанимация. После возобновления сердцебиения у мужчины, пострадавшего доставили в больницу.

Также в Латгале сотрудники СНМП реанимировали 78-летнего мужчину, который подавился во время еды. Из-за того, что кусочки пищи попали в дыхательные пути, пенсионер потерял сознание и у него наступила клиническая смерть. Прибыв на место происшествия, медики выполнили реанимацию, после чего пожилой мужчина был доставлен в больницу.

В целом работники "скорой" выехали на 1144 вызова, 274 из них были связаны с травмами и несчастными случаями.