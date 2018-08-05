За сутки в водоемах нашли еще четырех утопленников (14)

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Происшествия | 5 августа 2018 года, 12:48

За минувшие сутки в Латвии утонули четыре человека, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

В Земгале в одном из мест купания было найдено тело утонувшего 52-летнего мужчины. Под Ригой утонули 51-летний мужчина, упавший в воду с берега во время рыбалки, 46-летний и 31-летний мужчины.

В окрестностях Риги на берегу Даугавы окружающие спасли 62-летнюю женщину, потерявшую сознание во время купания. Женщина была доставлена в больницу.

За сутки СНМП выезжала на 1144 вызова, 274 из них были связаны с различными травмами.

Ранее сообщалось, что Латвия является "лидером" ЕС по числу утонувших людей - показатель гибели людей на воде на 100 000 населения в стране в шесть раз превышает средний уровень по ЕС.

В Латвии на 100 000 жителей тонет 6,1 человек, а в среднем по ЕС этот показатель составляет 1,1. Самый низкий показатель количества утонувших в Великобритании - 0,4 на 100 000 жителей.

Фото: pixabay.com

Комментарии 14
Сцаня Пидриотовс2 часа назад
Латвия лидер по всему плохому... И вчера на саммер саунде, одни пьяные патриотсы купались... русские в воду не лезли... а нам ссцаня и патриотс утверждают обратное сидя безвылазно из дому за компом
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Букаа2 часа назад
Так ты еблан старый определись уже... То ты говоришь русские тонут, то теперь пусть мучаются от жары, где правда в твоих словах ? ... Иди лечись, дебил, хотя о чем это я? Там Лечить уже нечего , мозг превратился в плавленный сыр Дзинтарс.
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Букаа1 час назад
Где остались живы ? Ты Видел ? Где ? Когда? Через монитор, из своей блохастой квартиры ? Такие дебилы как ты купаются и через неделю их вылавливают из воды. А на машинах сколько вас таких дебилов ездит? Каждый день, хутор, бмв, дерево и мозги патриотса на спидометре... Не надо ля ля.
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