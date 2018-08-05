Происшествия |

За минувшие сутки в Латвии утонули четыре человека, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

В Земгале в одном из мест купания было найдено тело утонувшего 52-летнего мужчины. Под Ригой утонули 51-летний мужчина, упавший в воду с берега во время рыбалки, 46-летний и 31-летний мужчины.

В окрестностях Риги на берегу Даугавы окружающие спасли 62-летнюю женщину, потерявшую сознание во время купания. Женщина была доставлена в больницу.

За сутки СНМП выезжала на 1144 вызова, 274 из них были связаны с различными травмами.

Ранее сообщалось, что Латвия является "лидером" ЕС по числу утонувших людей - показатель гибели людей на воде на 100 000 населения в стране в шесть раз превышает средний уровень по ЕС.

В Латвии на 100 000 жителей тонет 6,1 человек, а в среднем по ЕС этот показатель составляет 1,1. Самый низкий показатель количества утонувших в Великобритании - 0,4 на 100 000 жителей.

Фото: pixabay.com