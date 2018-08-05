В Швейцарии разбился самолет времен войны: 20 человек погибли (2)
По меньшей мере 20 человек, по предварительным данным, стали жертвами крушения бомбардировщика "Юнкерс-52" (Junkers JU52 HB-HO) времен Второй мировой войны в Швейцарии, сообщило агентство ATS.
В момент крушения на борту самолета находилось 17 пассажиров и три члена экипажа, самолет упал в горной местности.
Бомбардировщик построен в 1939 году, он был коллекционной машиной, принадлежавшей компании JU-Air, связанной с ВВС страны.
Компания владеет несколькими "Юнкерсами", все - 1939 года постройки. Они арендуются для прогулок и перевозки туристов, их пилотируют бывшие военные летчики.
Накануне сообщалось, что в центральной Швейцарии, неподалеку от коммуны Хергисвиль в кантоне Нидвальден упал легкомоторный самолет, погибла семья из четырех человек, включая двух детей.
Фото: pexels.com
а патриоту драуги денег возможно дадут.
так что эта шалупонь будет молчать.