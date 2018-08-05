Происшествия |

В конце июля около дома в Лиепае был найден труп человека, сообщает NRA, ссылаясь на liepajniekiem.lv.

В Управлении Госполиции Курземского региона заявили, что 30 июля в 7.45 стражи порядка получили информацию о том, что во дворе дома в Лиепае найдено тело мужчины.

В полиции сообщили, что у покойника не было видимых признаков насильственной смерти. Однако по поводу случившегося все же был начат уголовный процесс. Сейчас идет расследование.

Фото: Valsts policija