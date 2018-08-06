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Хотя законом предусмотрено, что в отношении детей в возрасте 14-18 лет за административные нарушения в первую очередь следует применять принудительные меры воспитательного характера, во многих самоуправлениях подростков наказывают денежными штрафами, даже не рассматривая другие возможности, отметил омбудсмен Юрис Янсонс.

В интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" он выразил сожаление по поводу того, что внесенная в Кодекс административных нарушений два года назад норма, предусматривающая приоритетное наказание подростков принудительными воспитательными мерами, на практике зачастую интерпретируется неправильно.

"Денежный штраф не меняет ситуацию, совсем наоборот - в отдельных случаях он может ее сильно усложнить", - подчеркнул омбудсмен.

По словам Янсонса, назначать подросткам 14-18 лет наказание в виде штрафа следует лишь в тех случаях, когда есть объективное основание считать, что применение принудительных мер воспитательного характера будет неэффективным.

Во многих случаях подростков штрафуют за употребление алкоголя или курение, однако в Латвии нет учреждений, где их лечили бы от этих зависимостей, отметил омбудсмен.

Как указал Янсонс, для изменения данной практики правительству во главе с Министерством благосостояния надо обеспечить возможности реабилитации подросткам, страдающим от зависимостей.

Также Министерство юстиции должно следить за тем, чтобы применение норм закона на практике было правильным по сути и смыслу.

Ситуацию в целом могло бы изменить также реформирование сиротских судов - передача их подчиненности от самоуправлений государству, считает омбудсмен.