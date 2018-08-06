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Полиция безопасности задержала активиста Штаба защиты русских школ Илью Козырева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный деятель Владимир Линдерман.

По его словам, у Козырева дома прошел обыск, давать показания он отказался, сейчас его доставили в изолятор временного содержания в Чиекуркалнсе.

"Там Илью могут держать 48 часов, после чего, надо полагать, ПБ будет добиваться в суде его ареста", - написал Линдерман.

Сам Козырев на своей странице в соцсетях сегодня сообщил, что его вызвали на допрос в Полицию безопасности.

Как сообщалось, 10 мая суд назначил арест мерой пресечения политическому активисту Владимиру Линдерману. Линдерману присвоен статус подозреваемого. Позже он был освобожден. Фактически все подозрения в отношении его персоны связаны с его публичными высказываниями на различных мероприятиях.

Другой активист, лидер движения "Конгресс неграждан" в Латвии Александр Гапоненко с конца апреля находится в рижской тюрьме. Он обвиняется по двум уголовным статьям: "Разжигание межнациональной розни", а также "Осуществление деятельности против независимости страны".

Фото: facebook.com/Ilja.Kozirev