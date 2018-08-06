В Лиепае под обвалом песка на пляже погиб ребенок (1)
Происшествия | 6 августа 2018 года, 15:12
В пятницу, 3 августа, на лиепайском пляже погиб ребенок, сообщает портал infoliepaja.lv со ссылкой на слова очевидцев несчастного случая.
Как рассказала свидетельница происшествия, на высоких песочных дюнах произошел обвал песка и земли и ребенок оказался под ним. Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) оперативно раскопали ребенка. После медики Службы неотложной медицинской помощи провели реанимационные действия, но к сожалению, спасти ребенка не удалось.
Информацию о несчастном случае подтвердили в Курземском региональном управлении полиции Сигне Штейнберга. В ближайшее время в связи с произошедшим будет предоставлен официальный комментарий Госполиции.
Фото: flickr.com/skalkaus
Божеее какое горе (((
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