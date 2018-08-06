Происшествия |

В пятницу, 3 августа, на лиепайском пляже погиб ребенок, сообщает портал infoliepaja.lv со ссылкой на слова очевидцев несчастного случая.

Как рассказала свидетельница происшествия, на высоких песочных дюнах произошел обвал песка и земли и ребенок оказался под ним. Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) оперативно раскопали ребенка. После медики Службы неотложной медицинской помощи провели реанимационные действия, но к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Информацию о несчастном случае подтвердили в Курземском региональном управлении полиции Сигне Штейнберга. В ближайшее время в связи с произошедшим будет предоставлен официальный комментарий Госполиции.

Фото: flickr.com/skalkaus