Происшествия |

В воскресенье, 5 августа, в земгальском городе Ауце у жилого двухэтажного дома обрушилась стена. Фотографии с места происшествия у себя в Facebook опубликовал очевидец Айвар Элгутис, пишет NRA.

По словам мужчины, внешняя стена здания была уже давно деформирована.

"Внешняя стена прогибалась наружу, однажды это должно было случиться", - объяснил Айвар другим пользователям соцсети.

По словам мужчины, в этом году в доме уже никто не жил, однако в прошлом году ситуация была совсем другая.

"Год назад там было так много людей, дети там играли, как хорошо, что нет пострадавших", - заявил Айвар.

Местные жители в комментариях к публикации указали, что здание было частной собственностью.

"Безалаберность ужасает. В Ауце есть много таких домов, которые по-настоящему опасны, а за съем жилья в них у арендаторов просят от 30 до 50 евро в месяц", - написал Айвар.

Фото: facebook.com/aivars.elgutis