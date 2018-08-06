"Безалаберность ужасает": у жилого дома обрушилась стена (11)

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Происшествия | 6 августа 2018 года, 16:42

В воскресенье, 5 августа, в земгальском городе Ауце у жилого двухэтажного дома обрушилась стена. Фотографии с места происшествия у себя в Facebook опубликовал очевидец Айвар Элгутис, пишет NRA.

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По словам мужчины, внешняя стена здания была уже давно деформирована.

"Внешняя стена прогибалась наружу, однажды это должно было случиться", - объяснил Айвар другим пользователям соцсети.

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По словам мужчины, в этом году в доме уже никто не жил, однако в прошлом году ситуация была совсем другая.

"Год назад там было так много людей, дети там играли, как хорошо, что нет пострадавших", - заявил Айвар.

Местные жители в комментариях к публикации указали, что здание было частной собственностью.

"Безалаберность ужасает. В Ауце есть много таких домов, которые по-настоящему опасны, а за съем жилья в них у арендаторов просят от 30 до 50 евро в месяц", - написал Айвар.

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Фото: facebook.com/aivars.elgutis

Комментарии 11
100 -летие Латвии2 часа назад
Символичненько...
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Диагноз:2 часа назад
Медицина здесь бессильна.(((
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Крыса2 часа назад
Аааххааххаах хорошо что там никого небыло аааахахахах да скоро вообще ни в каких дома никого не будет, и никто не пострадает :)
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