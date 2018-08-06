Происшествия |

Рижская муниципальная полиция задержала в окрестностях рижского района Болдерая наркомана, который взломал чужую квартиру и заснул в ней на полу, сообщили стражи порядка.

В субботу, 4 августа, в полицию поступил вызов на улицу Лиелупес в Болдерае. По словам звонившего, в квартиру проник незнакомый мужчина и заснул на полу.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили 17-летнего парня. Подросток указал полицейским на комнату, в которой уснул незваный гость. Парень рассказал, что во время отсутствия сестры он приглядывает за ее несовершеннолетними детьми.

Племянница подростка также подошла к полицейским во время беседы. Она рассказала, что ранее проснулась от громких стуков в дверь. Девочка подошла к двери и спросила, кто пришел, однако никто ей не ответил. По ее словам, после этого дверь открылась и в квартиру пошатываясь зашел незнакомец. Мужчина направился в одну из комнат, сломал там кровать и уснул на полу.

Полицейские разбудили незнакомца, однако он не мог конструктивно объяснить свои действия, поскольку был в состоянии сильного наркотического опьянения. Проверив сумку хулигана, стражам порядка удалось установить личность мужчины, потому что у него с собой было заявление на получение визы в Россию.

Выяснилось, что 37-летний непрошеный гость много лет назад был задекларирован в этой квартире. Возможно, из-за сильного воздействия наркотиков, он подумал, что пришел к себе домой. Мужчину задержали на месте происшествия.

Фото: Valsts policija