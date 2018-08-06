Происшествия |

В пятницу, 3 августа, вскоре после 6.00 в старом городе к работникам Рижской полиции самоуправления обратились несколько прохожих, которые указали на заметно пьяного мужчину. По словам очевидцев, это был иностранец, которые многократно пытался вломиться в близлежащий ресторан.

Полицейские отправились к месту происшествии, где на террасе ресторана встретили туриста из Норвегии. Иностранец заявил стражам порядка, что пришел в гостиницу, но его никто не пускает внутрь.

К полицейским подбежал охранник ресторана, который рассказал, что пьяный мужчина начал стучать в двери. Охранник заведения вышел и указал туристу на то, что тот перепутал адреса. Однако настойчивый мужчина отказался уходить и продолжить бить кулаками по дверям.

Охранник повторно вышел на улицу, но теперь уже со стеком. Турист набросился с кулаками на охранника и повалил его на землю.

Случившееся заметила проходящая мимо группа молодых людей, которые услышали крики охранника о помощи и после оторвали от него нападавшего. Турист также опрокинул цветочные горшки и стол. Прохожие пытались объяснить иностранцу на английском языке, что он перепутал адреса. Однако даже после инцидента упрямый мужчина пытался попасть в ресторан.

Норвежца задержали и доставили в дежурную часть, где ему провели проверку концентрации алкоголя на выдохе. Выяснилось, что уровень алкогольного опьянения мужчины составил 2,60 промилле. Туристу был составлен протокол за мелкое хулиганство и выписан штраф на 200 евро.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija