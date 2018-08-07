Происшествия |

В Риге из дома по улице Риексту пропал 43-летний Александр Пастухов. Известно, что около 6-ти часов вечера 5 августа 2018 года он вышел из дома поставить велосипед в подвал и назад до сих пор не вернулся. В силу своих особенностей теряется уже не в первый раз. При себе у мужчины была связка ключей, велосипед с белой корзинкой впереди.

ПРИМЕТЫ: Рост 170 cm, вес 60 kg. Худощавого телосложения. Волосы короткие, светлые.

Был одет: в черную майку с коротким рукавом, в серые шорты до колен с белыми вставками по бокам.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его перемещениях или возможном месте нахождения, срочно сообщить в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.