Козловскис: при пожаре под Талси были случаи злонамеренного поджога (14)

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Происшествия | 7 августа 2018 года, 10:32

Хотя пожар в лесу и на торфянике в Валдгалской волости возник, вероятнее всего, на территории предприятия по производству торфа Pindstrup Latvia, во время пожара были констатированы и случаи злонамеренного поджога по его периметру, рассказал в передаче LTV "Утренняя панорама" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

По его словам, в расследовании пожара пока новостей нет, потому что эта работа требует времени. Основной версией остается возникновение пожара на территории Pindstrup Latvia.

"А второй случай, который был уже за пределами периметра, совсем в другом месте в том же крае, точно был злонамеренным поджогом. Возгорание началось в семи местах на протяжении нескольких километров", - сказал министр. Полиция расследует эти поджоги.

Пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости начался 17 июля.

Фото: Том Рутковскис/Valsts policija

Комментарии 14
Совет4 часа назад
Когда везде мерещаться враги,то самое время навестить специалиста
5
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Йес!4 часа назад
Осталось обнаружить руку Кремля и дело в шляпе!))))
7
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ну так4 часа назад
доказательств нет, но рука кремля точно, по принципу "а кто же еще?".
7
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