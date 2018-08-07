Происшествия |

5 августа на дороге Талси — Дундага — Мазирбе произошла трагическая авария, в результате которой погибла женщина и пострадали два ребенка, пишет Diena.lv.

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в 15.59 съехал с проезжей части и перевернулся автомобиль Mitsubishi Grandis.

В ДТП погибла 48-летняя женщина, управлявшая авто. В больницу с места происшествия доставили пострадавших пассажиров — девочку и мальчика 2007 г.р. По делу начат уголовный процесс. Обстоятельства аварии выясняются.