В квартире Пурвциемса в антисанитарных условиях живут 24 кота (1)
Происшествия | 7 августа 2018 года, 14:31
Сотрудники Рижской муниципальной полиции обнаружили в рижском микрорайоне Пурвциемс квартиру, в которой живет 24 кошки. К правоохранительным органам обратились соседи, которые не могли выдержать стоящей в подъезде вони.
По словам стражей порядка, животные накормлены, но сама квартира находится в антисанитарных условиях. На место вызваны сотрудники Продовольственно-ветеринарной службы.
У многих из них были залипшие глаза, в свою очередь у других – ранки на спине. Рижская муниципальная полиция выразила благодарность звонившему, который не остался равнодушным.
Наверняка какая-то старая дева или одинокая бабушка сердобольная.Засранки.Можно быть бедной,допускаю,но почему такие грязнули?Фуй...
Ответить