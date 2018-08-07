Происшествия |

Сотрудники Рижской муниципальной полиции обнаружили в рижском микрорайоне Пурвциемс квартиру, в которой живет 24 кошки. К правоохранительным органам обратились соседи, которые не могли выдержать стоящей в подъезде вони.

По словам стражей порядка, животные накормлены, но сама квартира находится в антисанитарных условиях. На место вызваны сотрудники Продовольственно-ветеринарной службы.

У многих из них были залипшие глаза, в свою очередь у других – ранки на спине. Рижская муниципальная полиция выразила благодарность звонившему, который не остался равнодушным.