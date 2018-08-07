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В субботу, 4 августа, в Даугавпилсе был найден труп женщины с признаками насильственной смерти, пишет NRA.

После проведения экспертизы выяснилось, что погибшую более 40 раз пырнули ножом. В связи со случившимся начат уголовный процесс об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Подозреваемый в преступлении был задержан по горячим следам - им оказался 17-летний подросток. Суд вынес решение о заключении парня под стражу.

Согласно информации, предоставленной Госполицией, тело женщины 1961 года рождения было найдено в жилом доме.

Также сообщается, что подозреваемый в убийстве ранее попадал в поле зрения стражей порядка за кражи. По словам полиции, убитая пригласила молодого человека к себе домой, чтобы тот за деньги почистил ей крышу.

Фото: Valsts policija