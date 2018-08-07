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Госполиция и благотворительная организация Bezvests.lv разыскивают пропавшего без вести 13-летнего подростка Роланда Шапирова.

Последний раз мальчика видели 1 августа в Елгаве, однако сам он родом из Валмиеры. Сообщается, что Роланд мог сбежать с кем-то из знакомых подростков и может находиться в Юрмале.

ПРИМЕТЫ: рост 150 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы светлые, виски коротко острижены. Волосы вдвое короче, чем на снимке. У парня проколото левое ухо, но сережек он не носит.

Bezvests.lv и Госполиция просят всех, кто видел пропавшего мальчика или что-то знает о его перемещениях или возможном месте нахождения, срочно сообщить об этом полиции или благотворительной организации по телефону 22 084 084.

Фото: bezvests.lv