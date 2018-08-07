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Сегодня в 15:44 испанский истребитель Eurofighter по ошибке выпустил ракету воздух-воздух по направлению к северу в предусмотренной для учений зоне недалеко от Оттепя, в Эстонии. Об этом пишет издание Postimees.

Траектория полета, местонахождение и статус ракеты уточняются, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

У ракеты предусмотрен режим самоликвидации, который включается в случае ошибочного запуска. Однако не исключено, что ракета приземлилась на землю. Длина ракеты типа AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр 18 см. В ракете также есть взрывчатое вещество.

Последнее местонахождение ракеты было зафиксировано в 40 км от Тарту.

Силы обороны Эстонии начали поисковую операцию, в которой задействованы вертолеты Воздушных сил.

Ставший участником инцидента испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000 отправился обратно в Испанию на воздушную базу.

Для выяснения обстоятельств произошедшего начать делопроизводство.

Фото: flickr.com