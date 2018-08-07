Происшествия |

Во вторник, 7 августа, вечером около рижской железнодорожной станции "Золитуде" поезд сбил человека насмерть, сообщил представитель предприятия Pasažieru vilciens Эгон Алерс. Об этом пишет KasJauns.

Поезд, который отправлялся из Риги в Юрмалу, около станции "Золитуде" сбил человека, из-за чего на время было приостановлено движение двух поездов в этом направлении.

В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) сообщили, что во время несчастного случая пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до прибытия медиков.

Фото: flickr.com/skinka1307